Al via la pulizia dei sentieri dell’Ermice: restituiranno alla comunità uno dei luoghi più suggestivi del territorio

In ritardo sulla tabella di marcia ma sono partiti, ufficialmente questa mattina, i lavori di messa in sicurezza e pulizia dei sentieri dell’Ermice ad Eboli. Il progetto approvato dalla Giunta prevedeva un intervento di 26mila euro per il ripristino della funzionalità e la pulizia del sentiero dell’Ermice, il ripristino delle aree attrezzate e delle staccionate, la pulizia dei canali e la manutenzione ordinaria degli immobili in uso/proprietà degli enti gestori delle aree protette.

Sentieri dell’Ermice: gli interventi

Le operazioni in corso, a cura della Sma Campania, in attuazione del progetto approvato e proposto dall’Assessore al Patrimonio Vincenzo Consalvo, serviranno dunque a restituire alla collettività uno dei luoghi più incantevoli del nostro territorio e, soprattutto, a metterlo in sicurezza anche dal punto di vista del deflusso delle acque piovane che, senza la pulizia dei canali, potrebbero provocare allagamenti e smottamenti.

«Vorrei ringraziare anche l’Ermice Aps e in particolare Michele Biondi che, con la consueta disponibilità, sono da sempre custodi dell’Ermice e il presidente dell’ente Parco il dottor Fabio Guerriero, con il quale si è instaurata una proficua collaborazione e sinergia – ha affermato l’Assessore Consalvo – Ora agli interventi di pulizia e messa in sicurezza concordati con la Sma Campania e con l’ente Parco ci auguriamo segua un atteggiamento civile da parte della collettività».



Gli storici volontari ebolitani che da sempre hanno ripulito, preservato e accudito i sentieri dell’Ermice, favorendo visite guidate gratuite e garantendo allo storico luogo una cura e una attenzione particolare, avevano nelle scorse settimane anche attuato una sorta di sit-in in attesa dell’avvio dei lavori che erano previsti per la metà dello scorso mese.