Al Cilento Outlet febbraio è il mese dell’Amore e del Divertimento: San Valentino e Carnevale tra scenografie romantiche, spettacoli e animazione per tutta la famiglia Al Cilento Outlet febbraio celebra il miracolo dell’amore in tutte le sue forme: non solo coppie, ma famiglie, amici e sognatori. Tra allestimenti romantici, eventi e animazione diffusa, il fluido dell’amore invade le stradine del centro e l’organizzazione pensa a tutti anche a chi, inaspettatamente, può scoprire una nuova emozione. Il Centro si prepara a vivere giorni speciali all’insegna delle emozioni, della condivisione e del divertimento con un calendario di iniziative pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. San Valentino e Carnevale si incontrano in un unico grande programma di eventi che trasforma la cittadella dello shopping in uno spazio esperienziale, accogliente e spettacolare. Per San Valentino il tema guida è il miracolo dell’amore in tutte le sue forme: non soltanto l’amore romantico, ma anche quello per la famiglia, per gli amici, per i bambini, per i momenti da condividere. Il Cilento Outlet diventa così il luogo ideale non solo per chi è già innamorato, ma anche per chi desidera lasciarsi sorprendere e vivere un’esperienza capace di scaldare il cuore.

Per la festa degli innamorati le stradine del Centro si vestono di atmosfera e suggestione: allestimenti scenografici dedicati, cuori rossi, installazioni tematiche e set fotografici trasformeranno ogni angolo in uno spazio perfetto per scattare selfie e foto ricordo. A disposizione dei visitatori anche un photobooth dedicato, pensato per immortalare momenti speciali e condividerli.

Ma non finisce qui. «Le celebrazioni proseguono con un ricco programma di Carnevale, pensato nei minimi dettagli, con animazioni e attività affidate a professionisti dell’intrattenimento per bambini- dichiara la direttrice del centro, Veneranda Pascale-. Abbiamo voluto costruire un calendario coinvolgente e ben coordinato, capace di offrire alle famiglie un’esperienza di qualità, sicura e divertente» Domenica 15 febbraio il Cilento Outlet si anima fin dalla mattina con un programma di intrattenimento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Dalle ore 11:00 alle 13:00 spazio alla fantasia con la coloratissima Bubble House, affiancata dal photobooth tematico e dalla presenza costante degli animatori, pronti a coinvolgere i bambini con giochi e attività guidate. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:00, la festa entra nel vivo con spettacoli itineranti e momenti di grande impatto visivo: trampolieri, giocolieri, bolle di sapone e burattini gonfiabili con clown trasformeranno i viali della Cittadella in un palcoscenico a cielo aperto, garantendo intrattenimento continuo e partecipazione attiva dei più piccoli. Il Carnevale continua martedì 17 febbraio con una nuova giornata di festa: Parata con 10 personaggi tra principesse e principi dalle ore 11:00 alle 13:00 Pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00 con animazione, baby dance, musica e bubble house con palloncini colorati Presenti operatori dedicati all’assistenza dei bambini per garantire sicurezza e piena fruibilità delle attività. L’intero programma è progettato per offrire un’esperienza organizzata, immersiva e inclusiva, dove shopping, intrattenimento e scenografie tematiche si integrano in un’unica proposta rivolta all’intera famiglia. Colori, musica, spettacoli e installazioni rendono il Centro una vera e propria destinazione di svago oltre che di acquisto. Il management del Cilento Outlet invita il pubblico a vivere in anticipo l’atmosfera di San Valentino e del Carnevale, a lasciarsi coinvolgere dagli allestimenti, dagli spettacoli e dalle attività gratuite, trasformando una giornata di shopping in un’esperienza da ricordare. «Perché l’amore si celebra ogni giorno e qui può anche nascere».