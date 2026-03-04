Cilento

Agropoli: verso la definizione della rottamazione Quinquies. A InfoCilento parla Mario Pesca, consigliere comunale

L’obiettivo della misura è fornire ai cittadini uno strumento per regolarizzare le pendenze tributarie relative a un arco temporale molto ampio, compreso tra il 2000 e il 2023

Serena Vitolo

Il percorso per l’adesione del comune di Agropoli alla rottamazione Quinquies entra in una fase decisiva. Dopo la proposta iniziale presentata durante il consiglio comunale del 29 dicembre 2025, la discussione si sposta ora all’interno delle commissioni consiliari, dove l’istanza é stata accolta ed è in fase di studio con il supporto dei tecnici del settore.

La finalità

L’obiettivo della misura è fornire ai cittadini uno strumento per regolarizzare le pendenze tributarie relative a un arco temporale molto ampio, compreso tra il 2000 e il 2023. Nel programma Anteprima News di questa mattina, ad interviene è stato il consigliere comunale Mario Pesca, presidente commissione Bilancio. La Rottamazione Quinquies offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti con un piano di ammortamento flessibile fino a 9 anni, con rate bimestrali di almeno 100 euro.

Il vantaggio

Il beneficio principale è l’abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora, con un tasso di interesse annuo del 3% sul debito originario. Il comune di Agropoli, aderendo a tale misura, sta valutando la fattibilità tecnica e politica dell’operazione, necessaria per rendere operativa la sanatoria sul territorio comunale. I cittadini avranno tempo fino al 30 aprile per presentare la propria adesione.

Il beneficio principale per chi aderisce riguarda l’aspetto economico: è previsto infatti l’abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. Il contribuente sarà tenuto esclusivamente al pagamento del debito originario, a cui verrà applicato un tasso di interesse annuo del 3%.

