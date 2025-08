Agropoli, un’estate di solidarietà: tutte le date di agosto per la donazione del sangue

L’Avis comunale di Agropoli ha reso noto il calendario delle donazioni di sangue per il mese di agosto, offrendo ai cittadini numerose opportunità per compiere un gesto di solidarietà e di vitale importanza.

Le donazioni si svolgeranno sia presso la sede principale dell’associazione che in diverse località del territorio attraverso l’utilizzo di autoemoteche.

Per tutto il mese, la sede dell’Avis ad Agropoli, situata in via Cannetiello 26, sarà aperta in date specifiche per accogliere i donatori. Le giornate dedicate sono:

Giovedì 7 agosto 2025

Lunedì 11 agosto 2025

Giovedì 14 agosto 2025

Domenica 17 agosto 2025

Lunedì 18 agosto 2025

Giovedì 21 agosto 2025

Lunedì 25 agosto 2025

Giovedì 28 agosto 2025

Le tappe dell’autoemoteca nelle località limitrofe

Oltre alla sede principale, l’Avis ha pianificato una serie di tappe con l’autoemoteca per raggiungere un bacino più ampio di potenziali donatori, offrendo la possibilità di donare anche al di fuori di Agropoli. Le località e le date sono le seguenti:

Domenica 10 agosto 2025 : Capaccio Scalo

: Domenica 17 agosto 2025 : Trentinara

: Domenica 24 agosto 2025 : Piaggine

: Venerdì 29 agosto 2025 : Roccadaspide

: Domenica 31 agosto 2025: Montecorice

La donazione di sangue rappresenta un atto di altruismo che contribuisce a salvare vite umane, sostenendo le riserve ospedaliere per interventi chirurgici, emergenze e terapie salvavita.

L’iniziativa dell’Avis di Agropoli si conferma fondamentale per garantire la continuità delle donazioni anche durante il periodo estivo.