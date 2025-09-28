Agropoli: una targa commemorativa in ricordo dell’imprenditore edile Tommaso Ferrazzano

Costruttore che ha dato un impulso determinante alla realizzazione dell’odierna identità e funzionalità del quartiere “Madonna del Carmine”

A cura di Antonio Pagano

Ad Agropoli sarà apposta una targa commemorativa in ricordo del compianto imprenditore edile Tommaso Ferrazzano, la stessa sarà posizionata a ridosso del marciapiede delimitante il piazzale antistante la farmacia comunale ubicata in via Madonna del Carmine.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata promossa dalla Sig.ra Carmela Ferrazzano che aveva richiesto l’intitolazione del piazzale antistante la farmacia comunale ubicata in via Madonna del Carmine del Comune di Agropoli al proprio padre, Tommaso Ferrazzano; la richiesta è stata sottoscritta anche da circa un centinaio di residenti nella località “Madonna del Carmine”. La Giunta comunale ha dato l’ok per procedere.

La targa dovrà riportare la seguente dicitura: “In memoria di Tommaso Ferrazzano (1931 – 2012) – Imprenditore edile – Gli abitanti del quartiere Madonna del Carmine”.

Chi era Tommaso Ferrazzano

Tommaso Ferrazzano è nato a Prignano Cilento il 21/12/1931 ed è deceduto il 19/05/2012. Nell’ambito della sua attività di imprenditore edile, ha realizzato una moltitudine di fabbricati nella località “Madonna del Carmine”, che grazie anche alla sua visione lungimirante, risulta ad oggi uno dei quartieri residenziali della Città di Agropoli con la più alta qualità della vita.

