Agropoli, ultimo consiglio dell’anno: tra tasse, sicurezza e la mozione sull’ospedale. Diretta su InfoCilento

Il Presidente del Consiglio comunale, Franco Di Biasi, ha convocato l’assise cittadina per il giorno 29 dicembre 2025 alle ore 09:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli. La sessione, prevista in seduta ordinaria di prima convocazione, affronterà un fitto calendario di 22 punti che spaziano dalla programmazione economica alla tutela del territorio. In caso di seduta deserta, l’appuntamento è già fissato per il 31 dicembre alla stessa ora.

Tasse e bilancio

Uno dei nuclei centrali della discussione riguarderà la programmazione finanziaria per il prossimo anno. I consiglieri saranno chiamati a deliberare sulle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e sull’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2026. Inoltre, l’aula dovrà ratificare due variazioni di bilancio adottate d’urgenza dalla Giunta tra novembre e dicembre e procedere al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.+3

Sanità e ambiente: le mozioni dell’opposizione

Particolare attenzione sarà rivolta alle mozioni presentate dai gruppi di minoranza:

Sanità: Il neo gruppo consiliare “Agropoli oltre Agropoli” propone una rettifica all’Atto Aziendale per il Presidio Ospedaliero di Agropoli , con un invito formale al Presidente della Regione Campania.

Il neo gruppo consiliare “Agropoli oltre Agropoli” propone una rettifica all’Atto Aziendale per il , con un invito formale al Presidente della Regione Campania. Emergenza Posidonia: Il consigliere Raffaele Pesce ha sollevato la necessità di interventi strutturali e trasparenza nella gestione della posidonia spiaggiata, specialmente nell’area del Lido Azzurro .

Il consigliere Raffaele Pesce ha sollevato la necessità di interventi strutturali e trasparenza nella gestione della posidonia spiaggiata, specialmente nell’area del . Sicurezza delle donne: Il consigliere Massimo La Porta presenterà una mozione per rafforzare le azioni di prevenzione contro la violenza e le molestie nei confronti delle donne.

Altri temi sul tavolo

Tra gli altri argomenti di rilievo figurano l’approvazione del nuovo regolamento per il benessere degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, oltre a diverse interrogazioni sulla sicurezza degli immobili comunali a seguito di un incendio avvenuto lo scorso 7 dicembre.

Infine, si discuterà dell’acquisizione al patrimonio comunale di alcune particelle catastali in via Caravaggio utilizzate come strada pubblica.

Come seguire il consiglio comunale

Sarà possibile seguire il consiglio comunale anche in diretta su InfoCilento, sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it e sulla Pagina Facebook dell’emittente.