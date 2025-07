Agropoli: ufficializzata la collaborazione tra Gelbison e Real Mattine

Ufficializzato il patto di collaborazione tra la Gelbison e la scuola calcio Real Mattine. Una coesione voluto fortemente dal presidente dei vallesi, Maurizio Puglisi, nell’ambito del progetto Città territorio che la compagine rossoblù sta portando avanti.

Un nuovo percorso

Ora un nuovo accordo con una scuola calcio attiva da 4 anni, che permetterà anche di avere a disposizione un centro sportivo e il nuovo campo sportivo “Polito” di recente sottoposto a riqualificazione. L’Under 16 regionale della Gelbison utilizzerà proprio questo campo per gli allenamenti, una possibilità in più per i ragazzi del territorio.