Agropoli, tombolata per la solidarietà: gli studenti del Gatto sostengono l’ambulatorio solidale

Lo spirito del Santo Natale accende i sentimenti degli studenti e delle studentesse del Liceo A. Gatto di Agropoli che, in autogestione, decidono di dare impulso ad iniziative di solidarietà nate sul territorio.

L’iniziativa

L’idea dei ragazzi del liceo Alfonso Gatto nasce dalla comune volontà e dalla necessità di contribuire concretamente al progetto dell’ambulatorio solidale che si pone come obiettivo quello di migliorare la vita di tante persone che abitano la comunità, bisognose di cure mediche che, spesso, non possono permettersi.

L’obiettivo

É un modo per partecipare attivamente, per esserci, per dare una mano, per dare nuova linfa al senso di appartenenza ad un luogo, alla comunità di cui si è parte. Con questo fine è stata organizzata una tombolata: lo scopo non è quello di vincere un premio o un regalo, ma fare e diffondere del bene sostenendo l’iniziativa dell’ambulatorio solidale.

Un momento sognato e pensato dagli studenti che incontra tutte le generazioni, “perché insieme possiamo fare la differenza e dimostrare che condividendo le reciproche risorse possiamo dare un forte e significativo contributo alle iniziative di valore sociale e culturale” – affermano, con convinzione, i rappresentanti di Istituto.

L’appuntamento: le info utili

La tombolata si terrà il giorno 30 dicembre 2025, presso il locale Vinarte di Agropoli, in via San Marco 96, dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Sono previsti due turni: uno alle ore 16.00 e l’altro alle ore 18.00. Per ogni turno la capienza massima è pari a 60 persone.

Pertanto, sarà necessario prenotare comunicando nominativi e contatto telefonico sulle mail dei referenti: giuseppeaulisio16@gmail.com e michele.catania07@gmail.com, scrivendo nell’oggetto “tombolata solidale”.

La prenotazione sarà ammessa fino all’esaurimento posti. Coloro che non potranno partecipare per mancanza di posti saranno avvisati telefonicamente. Il costo per la partecipazione è di € 5,00 (cinque euro) pro-capite. Saranno accettate donazioni volontarie superiori al costo previsto.

Al termine della serata sarà reso pubblico l’importo ottenuto che sarà custodito dai referenti, rappresentanti di Istituto, Giuseppe Aulisio e Michele Catania, per essere poi consegnato al parroco Don Roberto Guida.

Lo scopo concreto è quello di contribuire all’acquisto di una sonda ginecologica per l’ecografo dell’ambulatorio.“Ci auguriamo una piena partecipazione e speriamo di poter dare un reale contributo alla crescita dell’ambulatorio solidale.

Ci attiveremo, di certo, per altre iniziative a supporto della comunità perché siamo convinti che le cose belle ed importanti debbano essere sostenute e che ognuno possa dare il suo personale contributo.

Ci auguriamo anche che questa nostra iniziativa possa essere patrocinata, sia moralmente che economicamente, da coloro che condividono i valori della fratellanza, della solidarietà e del bene comune” – concludono i rappresentanti di Istituto.