Agropoli, tentati furti nelle attività del centro

Tentati furti o atti vandalici? Non è chiaro cosa ci sia dietro gli episodi registrati nelle ultime notti ad Agropoli, in pieno centro cittadino. Qualcuno, ancora ignoto, avrebbe tentato di accedere in alcuni locali siti in corso Garibaldi o nelle traverse adiacenti l’isola pedonale. Si tratta del salone di un barbiere e di un’attività di ristorazione. In entrambi i casi il bandito è andato via a mani vuote.

Tentati furti ad Agropoli: la ricostruzione

Il primo colpo è avvenuto la scorsa settimana, il secondo tra lunedì e martedì. In entrambi i casi ad entrare in azione una persona che ha provato a forzare la serratura dell’attività per poi allontanarsi forse perché spaventato dall’allarme o dal timore di essere scoperto.

Indagini grazie alle telecamere

In un caso, quello avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, una telecamera di videosorveglianza privata avrebbe permesso di individuare il presunto autore del colpo, una persona alta, robusta e senza capelli. Non è dato sapere se sia ricollegabile anche il primo tentativo. C’è preoccupazione tra i residenti, spaventati per il ripetersi di questi fenomeni.