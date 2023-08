Agropoli: ancora tentati furti a Moio, ladri sorpresi in casa

Non si placa l’allarme furti ad Agropoli e in particolare nelle frazioni periferiche, soprattutto nella contrada Moio. Per fortuna i colpi tentati negli ultimi giorni non sono andati in porto. La prima segnalazione risale a giovedì scorso, seguita da un’altra domenica. Ignoti sono riusciti ad accedere nel cortile di un’abitazione di via Edoardo De Filippo, ma i rumori hanno messo in allarme i proprietari che hanno acceso le luci inducendo i malviventi a fuggire. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza privata presenti all’esterno dell’abitazione, sono chiaramente visibili quattro uomini aggirarsi con fare sospetto in zona.

Tentato furto anche la notte scorsa

Il terzo e più recente episodio si è verificato la notte appena trascorsa, quando una nuova incursione è stata tentata in via Emanuele Prota. Questa volta, sono stati due ragazzi incappucciati che si sono avvicinati su un motorino.

Ancora una volta, la prontezza di spirito ha sventato il piano criminale, poiché il figlio del proprietario dell’abitazione si è precipitato fuori dopo aver udito rumori sospetti. Vedendo i ladri, ha immediatamente lanciato l’allarme, costringendo i malintenzionati a darsi alla fuga in direzione di Moio Alto.

La preoccupazione dei residenti

L’escalation di questi episodi ha indotto molti residenti a prendere provvedimenti, optando per l’attivazione di servizi di vigilanza privata al fine di garantire una maggiore sicurezza. Nei mesi scorsi, inoltre, sono state promosse anche delle ronde. Tuttavia, nonostante tali precauzioni e nonostante gli sforzi intensificati delle forze dell’ordine nell’area, i ladri sembrano continuare a operare indisturbati, prendendo di mira le abitazioni senza ritegno.