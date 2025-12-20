Agropoli: successo per la quinta edizione della corsa dei “Babbi Natale” tra sport, solidarietà e allegria

È partita dal parco pubblico Liborio Bonifacio di Agropoli l’allegra compagnia dei “Babbi Natale” che questa mattina hanno partecipato alla quinta edizione della corsa organizzata dall’associazione Pegasus con il patrocinio del Comune.

La giornata

Un appuntamento ormai fisso nel calendario degli eventi natalizi della città supportato da diverse associazioni e gruppi imprenditoriali: Atletica Agropoli, U.S. Agropoli, Polisportiva Basket Agropoli, Little Lions, Associazione Benefica Piccolo Grande Amore, Gruppo Infante. La corsa dei Babbi Natale ha unito come sempre solidarietà, sport e inclusione sociale.

Tra sport e solidarietà

L’evento, aperto a tutti e senza limiti di età, ha visto la partecipazione di famiglie e appassionati della corsa e della camminata. All’arrivo in piazza Vittorio Veneto i più piccoli hanno trovato gonfiabili e animazione. Per gli adulti, invece, la corsa è stata anche un modo per contribuire alla raccolta fondi in favore dei bambini ospedalizzati. Un gesto, dunque, per vivere concretamente l’autentico spirito natalizio.