Agropoli, sfida decisiva a Cava de’ Tirreni: contro l’Atletico Pagani è dentro o fuori. Si gioca sabato

Si giocherà sabato 9 maggio, e non domenica, la prima gara play-off del campionato di Promozione. L’Agropoli si troverà di fronte l’Atletico Pagani, terza forza del torneo. Il match inizierà alle ore 16:30 presso il “Campo sportivo Pregiato” di Cava de’ Tirreni. I delfini hanno un solo risultato utile a disposizione: la vittoria.

Striano suona la carica in casa biancoazzurra

Il direttore generale Antonello Striano, intervenuto nella trasmissione “In Campo”, ha suonato la carica in vista dell’importante match. L’Agropoli entra ufficialmente in modalità play-off. Dopo la fine della stagione regolare, i delfini si preparano alla delicata sfida del primo turno che li vedrà impegnati sul campo dell’Atletico Pagani. Sarà una gara da dentro o fuori, dove la squadra sarà chiamata a dare il massimo per proseguire il cammino verso la promozione.

Determinazione e carattere per l’obiettivo promozione

Il clima in casa biancoazzurra è già caldissimo. Durante l’ultima puntata della trasmissione “In Campo”, il Direttore Generale Antonello Striano è intervenuto per sottolineare la forza del gruppo e l’importanza di affrontare la trasferta con la massima determinazione, chiedendo ai ragazzi carattere e lucidità. C’è grande attesa tra i tifosi per questo appuntamento cruciale. La squadra sa che non sarà una sfida facile, ma le parole di Striano hanno ribadito l’obiettivo del club: superare lo scoglio dell’Atletico Pagani per continuare a sognare in grande in questo finale di stagione.