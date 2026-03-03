Cilento

Agropoli: sequestrato il lido Trentova

Questa mattina attività congiunta delle forze dell’ordine. Sigilli alla struttura

Redazione Infocilento

Operazione congiunta questa mattina presso il Lido Trentova di Agropoli. Gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Maurizio Cauceglia, con il responsabile dell’ufficio tecnico Agostino Sica, insieme agli uomini della guardia costiera e alla guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro lo stabilimento balneare.

L’attività delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine avrebbero contestato alcune difformità rispetto ai titoli edilizi e ai pareri espressi dalle autorità sovracomunali. In particolare sarebbero state segnalate colate di cemento non previste e, secondo le accuse, non proponibili in una zona protetta, in pieno Parco Nazionale e a ridosso del mare. Inoltre è stata contestata un’occupazione illegittima di demanio di circa 80 metri quadrati. Per questo sono stati apposti i sigilli e i lavori interrotti.

La questione sarà ora al vaglio delle autorità giudiziarie. I lavori avviati avevano destato polemiche da parte dei cittadini che nell’osservare il cantiere avevano espresso perplessità per i lavori che al momento hanno trovato un riscontro con l’intervento delle autorità. 

Leggi anche:

Tragedia nella Baia di Trentova: sub trovato senza vita ad Agropoli
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Matteo Ginetti

Eboli: domani l’ultimo saluto a Matteo Ginetti

La comunità di Eboli si prepara a dare l'ultimo saluto al 29enne morto in un tragico incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo

Salerno, ancora gap uomo-donna: presentato rendiconto di genere provinciale

La parità di genere resta ancora un traguardo lontano. È quanto emerge dal rendiconto di genere provinciale di Salerno presentato, questa mattina, presso il comune del capoluogo dalla Direzione Provinciale INPS Salerno

Consiglieri Eboli

Eboli in “gestione provvisoria”: chiesto l’intervento del Prefetto

I consiglieri comunali Cosimo Pio Di Benedetto, Emilio Masala e Giuseppe Norma denunciano quella che definiscono una “gravissima inerzia” dell’amministrazione comunale di Eboli

Pioppi palazzo vinciprova

Pollica, al via l’incontro per il progetto Velinia Hub: spazio dedicato al futuro dei giovani

L'incontro si terrà giovedì 12 marzo alle ore 18.00 a Pollica

Achille Lauro

Eboli, si riaccendono le luci al PalSele: attesa per lo show di Achille Lauro

Sold out per l'attesissimo show di Achille Lauro in programma per domani 4 marzo

Ponte Soranna a Capitello: lavori ancora in corso dopo un anno, traffico in tilt sulla SS18

A distanza di un anno dal loro inizio, avvenuto lo scorso 13 marzo, sembra che ancora non via sia una data certa per il completamento

Vito Moscarella

Teggiano: Vito Moscarella campione regionale di corsa campestre

La corsa campestre è una specialità dell’atletica leggera che si disputa su terreni naturali come prati, sterrati e tracciati collinari

Guerra nel Golfo, parla lo chef cilentano Michele Cantiello: «Qui la vita procede normalmente»

Parla lo chef Michele Cantiello: «Sentiamo le esplosioni, ma qui la vita continua normalmente»

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentasettesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Castellabate, via del mare

Castellabate per la sicurezza stradale: installati rilevatori di velocità sulla Via del Mare

Questa iniziativa è finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre la velocità di percorrenza nei tratti più sensibili del territorio

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 3 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Fondovalle Calore: a InfoCilento parla il Consigliere regionale Luca Cascone

Un'opera attesa da quarant'anni che doveva servire ad agevolare l'accesso a Campagna e ad Eboli con la strada di penetrazione dagli Alburni