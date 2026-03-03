Agropoli: sequestrato il lido Trentova

Operazione congiunta questa mattina presso il Lido Trentova di Agropoli. Gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Maurizio Cauceglia, con il responsabile dell’ufficio tecnico Agostino Sica, insieme agli uomini della guardia costiera e alla guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro lo stabilimento balneare.

L’attività delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine avrebbero contestato alcune difformità rispetto ai titoli edilizi e ai pareri espressi dalle autorità sovracomunali. In particolare sarebbero state segnalate colate di cemento non previste e, secondo le accuse, non proponibili in una zona protetta, in pieno Parco Nazionale e a ridosso del mare. Inoltre è stata contestata un’occupazione illegittima di demanio di circa 80 metri quadrati. Per questo sono stati apposti i sigilli e i lavori interrotti.

La questione sarà ora al vaglio delle autorità giudiziarie. I lavori avviati avevano destato polemiche da parte dei cittadini che nell’osservare il cantiere avevano espresso perplessità per i lavori che al momento hanno trovato un riscontro con l’intervento delle autorità.