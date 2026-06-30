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Agropoli: rivedi la diretta del consiglio comunale del 30 giugno

Rivedi la seduta del consiglio comunale di Agropoli del 30 giugno. Due i punti all'ordine del giorno su sicurezza e sanità

Redazione Infocilento

Consiglio comunale di Agropoli. Rivedi la seduta del 30 giugno scorso.

Questo l’ordine del giorno:

1) Lavori di realizzazione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza – Costituzione di diritto di superficie a favore del Demanio dello Stato (Ministero dell’Interno);

2) Concessione di diritto di superficie, a titolo gratuito, su area comunale individuata al Foglio 28, particella 1033, a favore dell’ASL Salerno per la realizzazione e gestione delle infrastrutture funzionali al servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) – Approvazione schema di convenzione.

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