Agropoli: rivedi la diretta del consiglio comunale del 30 giugno

Consiglio comunale di Agropoli. Rivedi la seduta del 30 giugno scorso.
Questo l’ordine del giorno:
1) Lavori di realizzazione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza – Costituzione di diritto di superficie a favore del Demanio dello Stato (Ministero dell’Interno);
2) Concessione di diritto di superficie, a titolo gratuito, su area comunale individuata al Foglio 28, particella 1033, a favore dell’ASL Salerno per la realizzazione e gestione delle infrastrutture funzionali al servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) – Approvazione schema di convenzione.