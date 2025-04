Rifiuti abbandonati tra Agropoli e Castellabate. Preoccupazione per la presenza di contenitori di materiale tossico | VIDEO

Rifiuti abbandonati nel verde, tra Agropoli e Castellabate, nel territorio di quest’ultimo comune. La segnalazione è arrivata da parte di alcuni residenti, preoccupati dalla presenza ai margini di via Moio Alto, anche di contenitori con un simbolo indicante rifiuti tossici. La spazzatura era disseminata per circa due chilometri; c’erano anche oggetti in plastica, legno e ferro.

La segnalazione

Qualcuno ha testimoniato di aver visto un camion dal quale sarebbe stato scaricato il materiale, ma l’assenza di telecamere non rende facili le ricostruzioni. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Agropoli che hanno il comando competente, e le guardie ambientali.

Ad intervenire ai microfoni di InfoCilento è Ovidio De Santis del Gruppo Eco Ambientale sezione di Castellabate: “Abbiamo riscontrato un abbandono selvaggio di materiali di ogni tipo, sul posto si stanno eseguendo tutti i controlli e a breve dovrebbero partire le operazioni di bonifica dell’area”.