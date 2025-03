Battipaglia, rifiuti abbandonati in strada: incivili scoperti grazie alla videosorveglianza | VIDEO

Le telecamere di sorveglianza dislocate sul territorio di Battipaglia hanno permesso di identificare e sanzionare quattro individui responsabili dell’abbandono illecito di rifiuti in diverse zone della città. Gli episodi, avvenuti nel mese di marzo, hanno riguardato via Idrovora, via Aspromonte e l’area industriale.

Condotta inaccettabile e sanzioni comminate

L’amministrazione comunale ha definito il comportamento dei trasgressori “biasimevole e contrario ai principi di convivenza civile, igiene e decoro pubblico”. Ai responsabili è stata applicata la sanzione prevista dai regolamenti comunali in vigore.

Tecnologia al servizio della legalità

L’utilizzo delle telecamere di sorveglianza si è rivelato fondamentale per individuare i responsabili e sanzionare le loro azioni, dimostrando l’efficacia della tecnologia nel contrasto ai reati ambientali.