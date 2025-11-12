Agropoli ricorda i caduti di Nassiriya: cerimonia dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Agropoli rende omaggio ai caduti di Nassiriya, in occasione del 22° anniversario dell’attentato che il 12 novembre 2003 costò la vita a 19 italiani tra militari e civili impegnati in missione di pace.

Oggi, martedì 12 novembre, presso il Monumento ai Caduti della città, si è tenuta la cerimonia di commemorazione organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Agropoli.

Durante l’evento è stato deposto un cuscino di fiori in memoria delle vittime, in un momento di raccoglimento che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari, religiose e della cittadinanza.

Un ricordo che unisce e commuove

L’iniziativa rappresenta un atto di profondo rispetto e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome della pace. Con questo gesto, l’ANC di Agropoli intende “mantenere viva la memoria di un evento che ha segnato la storia recente del nostro Paese”, sottolineando l’importanza dei valori di dedizione, servizio e solidarietà che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia si configura come un momento di riflessione collettiva, volto a ricordare non solo i caduti di Nassiriya, ma anche tutti coloro che, con coraggio e senso del dovere, continuano a servire la comunità e lo Stato.