Agropoli: pubblico riconoscimento ai Carabinieri e a Polizia Municipale

Questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, si è svolta una significativa cerimonia di pubblico riconoscimento in favore di Carabinieri e agenti della Polizia Municipale che si sono distinti per il loro impegno e il servizio reso alla collettività.

I riconoscimenti

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha conferito un encomio solenne al Brigadiere Salvatore Formisano e al Vice Brigadiere Giuseppe Macripò, in servizio presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, per il coraggio, l’alto senso del dovere e la professionalità dimostrati in occasione di un intervento di salvataggio di una persona in imminente pericolo di vita, avvenuto il 27 dicembre 2025 sul territorio comunale.

Un ulteriore encomio è stato attribuito all’Assistente Jessica Angela Carpinelli e all’Agente Alfonso Cicalese del Corpo di Polizia Municipale, protagonisti di un’importante operazione di Polizia Stradale il 26 febbraio 2026. I due agenti hanno portato a termine un intervento complesso culminato con l’arresto di un soggetto responsabile di diversi reati, che aveva tentato la fuga mettendo in pericolo operatori e cittadini. Nella stessa operazione è stato determinante anche il contributo dei Carabinieri della locale stazione di Agropoli. Al Luogotenente Carmine Antonio Perillo, comandante, al Brigadiere Vincenzo Mazza e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giovanni Margarucci è stato rivolto il plauso dell’intera Amministrazione e della cittadinanza per la proficua collaborazione.

Nel corso della cerimonia, la Giunta comunale ha inoltre deliberato di proporre al Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma il conferimento di un riconoscimento al Valore Civile al Maresciallo Filippo Collana, comandante della Stazione di Colorno, per l’eroico salvataggio di una vita umana avvenuto il 31 luglio 2025 presso la spiaggia del lungomare San Marco di Agropoli. Un momento solenne e partecipato, che ha voluto rendere omaggio a donne e uomini in divisa che, con dedizione e coraggio, operano quotidianamente per la sicurezza e il bene della comunità.