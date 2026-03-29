Agropoli premia il merito, riconoscimenti a Carabinieri e polizia municipale

Un pubblico riconoscimento per Carabinieri e personale della polizia municipale, che si sono distinti nel loro importante servizio alla collettività. Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deliberato di conferire un encomio solenne al Brigadiere Salvatore Formisano e al Vice Brigadiere Giuseppe Macripò , in servizio presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, per l’alto senso del dovere, il coraggio e la professionalità dimostrati nell’intervento di salvataggio di una persona in imminente pericolo di vita operato sul territorio del Comune di Agropoli in data 27/12/2025.

Un encomio agli agenti della municipale

L’Ente ha deciso, poi, di conferire un encomio solenne all’Assistente Carpinelli Jessica Angela ed all’Agente Cicalese Alfonso, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Agropoli, quale segno di apprezzamento e riconoscimento in relazione ai fatti occorsi in data 26 febbraio 2026. I due sono stati impegnati in una operazione di Polizia Stradale culminata con l’arresto di un soggetto resosi responsabile di plurime fattispecie di reato che, inottemperante all’ordine di fermarsi ed allo scopo di sottrarsi al controllo si dava alla precipitosa fuga esponendo gli operatori stessi nonché i numerosi passanti in pericolo.

Nella stessa operazione è stato impegnato anche il personale della Locale Stazione Carabinieri di Agropoli. Al Lgt. C.s. Carmine Antonio Perillo (Comandante), al Brig. Mazza Vincenzo e all’ Aps Q.S. Margarucci Giovanni, l’apprezzamento a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Agropoli per la proficua e determinante collaborazione.

Proposto un riconoscimento al Maresciallo Collana, Comandante della Stazione di Colorno

La Giunta agropolese ha inoltre deliberato di proporre al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Parma di conferire un solenne riconoscimento al Valore Civile in favore del Maresciallo Filippo Collana, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Colorno (PR), per l’eroico e valoroso salvataggio di una vita umana operato in data 31 luglio 2025 presso la spiaggia del lungomare San Marco del Comune di Agropoli.