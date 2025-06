Agropoli: pronta a festeggiare il quarto scudetto del Napoli con Decibel Bellini

La città di Agropoli si prepara a festeggiare il quarto scudetto del Napoli con un ospite d’eccezione. Il Club Napoli di Agropoli ha annunciato la presenza dello speaker ufficiale del Napoli Decibel Bellini che farà ballare Piazza Gallo, lungomare San Marco, il prossimo 26 giugno.

La festa scudetto

Musica e divertimento per celebrare il tricolore conquistato all’ultima giornata di campionato nella gara contro il Cagliari. L’inizio è previsto per le ore 20.30; insieme a Decibel Bellini ci sarà anche lo spettacolo di” 70′ night, il format, 70′ 80′ 90′ il videomix.

Il messaggio del Club Napoli Agropoli

“Amanti del Napoli, il momento è arrivato, la festa scudetto è pronta a iniziare. Il cuore batte forte, l’emozione è alta, La città si veste di azzurro, il colore del cielo, le strade si riempiono di musica e di gioia. I tifosi si riuniscono, uniti e felici, per celebrare il trionfo della loro squadra. La passione e l’amore per il Napoli ci uniscono in questo momento di gloria. La squadra ha lottato con cuore e anima,

e noi tifosi abbiamo fatto lo stesso. La festa sarà magica, un sogno che diventa realtà, la città sarà un palco per la nostra gioia. I cori e le canzoni risuoneranno nell’aria, la nostra voce sarà una sola, un grido di vittoria. Vogliamo condividere con voi questa gioia immensa e sentire centinaia di cuori che battono all’unisono”, il messaggio in vista della Festa Scudetto del Club Napoli Agropoli.