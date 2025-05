Agropoli: esplode la festa per lo scudetto del Napoli, la gioia dei tifosi

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli, il quarto nella sua prestigiosa storia, ha innescato un’esplosione di emozioni che ha pervaso non solo la città partenopea ma l’intera regione Campania e tante altre piazza in Italia. L’attesa, durata anni, si è trasformata in un’onda di gioia collettiva, che ha coinvolto piazze e strade in un tripudio di festeggiamenti.

Numerosi i festeggiamenti nel Cilento

Anche i centri del Cilento non sono rimasti immuni all’euforia generale. Numerosi festeggiamenti, sia organizzati che spontanei, hanno animato le località cilentane. Un’autentica “onda azzurra” ha travolto le strade, con tifosi in maglia partenopea che si sono riversati per celebrare l’impresa sportiva. Ad Agropoli, le celebrazioni hanno avuto il loro epicentro in via Risorgimento, dove ha sede il Club Napoli.

Tra caroselli e fuochi pirotecnici

La festa è scoppiata immediatamente dopo il fischio finale dell’arbitro, che ha sancito la vittoria del campionato. L’aria si è riempita di cori, fumogeni e lo scintillio dei fuochi d’artificio, creando un’atmosfera di pura esultanza. I festeggiamenti sono proseguiti ben oltre la mezzanotte, con caroselli di automobili che hanno attraversato le vie principali della città, trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto per la gioia collettiva dei tifosi.