Agropoli, posata la prima pietra per la palazzina polifunzionale di Via Taverne

Si è tenuta, questa mattina, mercoledì 13 dicembre, la posa della prima pietra della nuova Palazzina di servizi che sorgerà in via Taverne ad Agropoli. L’intervento di “rigenerazione urbana” prevede la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici in via Taverne, al fine di consentire il miglioramento dei servizi sociali e culturali. Il progetto, redatto dall’ufficio Lavori pubblici, prevede nello specifico, l’abbattimento e la ricostruzione, con relativo ampliamento, degli immobili comunali che sorgono tra via Taverne e viale Lombardia per la costruzione della nuova Palazzina di servizi.

I fondi per la nuova Palazzina polifunzionale, pari a oltre 5 milioni di euro, fanno riferimento al DPCM del 21 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, che prevede il finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale per i Comuni con più di 15mila abitanti, per i capoluoghi di Provincia e per le Città Metropolitane.