Agropoli: per il Corpus Domini si rinnova la suggestiva infiorata in Via Amendola

Nella giornata di ieri, domenica 22 giugno, anche Agropoli si è immersa in un’atmosfera di profonda spiritualità, celebrando la solennità del Corpus Domini. Ma al di là della toccante processione che ha unito le parrocchie, è stata l’arte effimera delle Infiorate a rubare la scena, trasformando le vie della città in un inno floreale alla fede.

La processione

Mentre la processione con il Santissimo Sacramento snodava il suo percorso dal centro storico, toccando la Chiesa della Madonna delle Grazie e poi il Sacro Cuore, i veri protagonisti visivi erano i tappeti di petali che adornavano le strade.

L’infiorata di Via Amendola

Una galleria a cielo aperto è stato l’allestimento di Via Amendola. Lontano dall’essere un semplice ornamento, il lavoro dei residenti si è rivelato un piccolo capolavoro di passione e maestria, capace di catturare l’immaginazione di tutti. Già prima del passaggio della processione, un flusso continuo di persone si riversava in questa via, incuriosito dai disegni e dalla armonia dei colori. Lo spettacolo di Via Amendola si conferma di anno in anno come un appuntamento destinato a crescere.