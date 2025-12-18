Agropoli, passo indietro sul mercato settimanale: revocato l’anticipo delle date natalizie

Bassa adesione degli ambulanti e tutela dei negozi fissi alla base della scelta. Al vaglio sosta gratis al Landolfi.

A cura di Ernesto Rocco
Roberto Mutalipassi

Cambio di programma per la gestione del commercio agropolese durante le festività. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha comunicato ufficialmente la revoca dell’ordinanza che prevedeva l’anticipo del mercato settimanale ai mercoledì 24 e 31 dicembre, date che avrebbero dovuto sostituire i giovedì festivi.

Le motivazioni della revoca

La decisione, che annulla la precedente ordinanza (prot. 40528/2025), scaturisce da un doppio ordine di problemi emersi nelle ultime ore: la scarsa risposta degli operatori ambulanti e il malcontento dei commercianti a posto fisso. È stato lo stesso primo cittadino a chiarire la dinamica: “Dopo un confronto per le vie brevi con i rappresentanti degli ambulanti, si è potuto apprendere che la percentuale di adesione all’anticipazione in questione è inferiore al 50%”.

La tutela del commercio locale

Oltre ai numeri, ha pesato la necessità di non creare concorrenza svantaggiosa per i negozi della città proprio nei giorni di maggiore afflusso per i regali. L’anticipazione del mercato era stata infatti segnalata come una possibile fonte di disagio economico per i commercianti a sede fissa. La revoca mira quindi a riequilibrare la situazione, evitando sovrapposizioni che avrebbero potuto penalizzare il tessuto commerciale urbano.

Ipotesi parcheggio gratuito per le feste

Contestualmente al passo indietro sul mercato, l’amministrazione sta studiando misure alternative per incentivare lo shopping in città. Il sindaco ha anticipato che è al vaglio la sospensione del pagamento per la sosta nell’area dell’ex campo sportivo “Landolfi”. La gratuità potrebbe scattare dal 20 dicembre 2025 e durare fino al 6 gennaio 2026. “Lo scopo è il medesimo”, ha concluso Mutalipassi, “ovvero agevolare il più possibile gli acquisti presso le attività commerciali della Città”.

Nessun commento

