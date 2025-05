Agropoli, parla il presidente del consiglio Franco Di Biasi: «Necessaria svolta su attività amministrativa»

Una lunga intervista al presidente del consiglio comunale di Agropoli, Franco Di Biasi, per fare il punto sull’attività amministrativa in città. Di Biasi ha commentato la situazione che si vive sul territorio, auspicando anche un rilancio dell’attività amministrativa.

«Bisogna stare vicini ai cittadini che non chiedono grandi cose, ma opere e servizi essenziali», ha evidenziato.

Tra presente e futuro: le parole di Franco Di Biasi

Il presidente del consiglio comunale, nella lunga intervista ad InfoCilento, ha anche ipotizzato un cambio nella giunta e parlato del futuro. Alla domanda su una sua possibile candidatura, infatti, non ha escluso la possibilità di scendere in campo già per le regionali, ma anche per le elezioni comunali, quando il mandato del sindaco Roberto Mutalipassi sarà scaduto.