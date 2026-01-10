Agropoli Oltre Agropoli: «Nessun contrasto con l’amministrazione ma nostre istanze inascoltate»

Il gruppo politico Agropoli oltre Agropoli prende posizione sulle recenti polemiche che lo hanno visto coinvolto. Il portavoce Francesco Barone e i consiglieri Ubaldo Serra, Franco Di Biasi e Gennaro Russo hanno voluto fare chiarezza sulla propria collocazione politica.

La posizione del gruppo politico

«Il nostro gruppo è compatto», hanno ribadito gli esponenti, citando come prova inequivocabile l’esito dell’ultimo Consiglio Comunale. In quella sede, il sostegno di Agropoli Oltre Agropoli è stato totale, con il voto favorevole su tutti i punti all’ordine del giorno, inclusi i provvedimenti più complessi come il nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc).

Ciò, nonostante le risposte inevase su alcune richieste specifiche fatte direttamente al primo cittadino, Roberto Mutalipassi. A lui Agropoli Oltre Agropoli aveva chiesto un cambio di passo su specifiche tematiche, nonché interventi sul PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e sulla guida della Polizia Municipale. «Se non dovessimo ottenere risposte – precisano – dovremo fare delle valutazione. La lealtà presuppone un rispetto reciproco».

Agropoli Oltre Agropoli, ha poi fatto chiarezza sulle recenti nomine del CDA della società CST Sistemi Sud: «Non abbiamo mai chiesto cariche nelle società partecipate, né siamo mai stati consultati». Infine ha precisato di non avere in agenda alcuna iniziativa riguardante la contestazione di ineleggibilità del consigliere Giancarlo Santangelo, chiudendo di fatto un fronte polemico che rischiava di surriscaldare ulteriormente il clima in aula.