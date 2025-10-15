Agropoli: Niko Rizzo in partenza per la Serbia. È primo atleta italiano FIJLKAM a un mondiale UWW di MMA

A cura di Redazione Infocilento

È una notte di grande attesa e orgoglio per lo sport da combattimento italiano. Niko Rizzo di Agropoli è in partenza per la Serbia dove rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo di Pankration/MMA. Questo evento segna un momento storico: Niko è infatti il primo atleta italiano tesserato con la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) a prendere parte a un Mondiale di MMA organizzato dalla United World Wrestling (UWW).

Il riconoscimento olimpico e il significato del mondiale

La UWW è l’unica Federazione Mondiale di Lotta riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il che conferisce un peso e un prestigio particolare alla competizione.

L’orgoglio della direzione tecnica

L’entusiasmo è palpabile: Pietro Amendola, Direttore Tecnico Nazionale del Pankration/MMA Italiano FIJLKAM, ha espresso il suo sostegno e le sue aspettative per il campione.

“Con orgoglio, in qualità di Direttore Tecnico Nazionale del Pankration/MMA Italiano FIJLKAM, auspichiamo a Niko un grande Mondiale,” ha commentato Amendola.

