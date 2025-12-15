Agropoli, nasce nuovo gruppo consiliare: ne fanno parte 3 consiglieri comunali

Si ridisegna la geografia del Consiglio Comunale di Agropoli. Con una nota ufficiale protocollata in data 15 dicembre 2025, i consiglieri Franco Di Biasi, Gennaro Russo e Ubaldo Serra hanno comunicato la costituzione di un Gruppo Unico denominato “Agropoli oltre Agropoli”. La decisione nasce a seguito delle recenti elezioni regionali, considerate dai firmatari come un passaggio cruciale che segna la fine di un ciclo politico decennale e l’avvio di un nuovo corso per la comunità.

Lealtà alla maggioranza ma con una propria identità

Il documento chiarisce immediatamente la collocazione politica del nuovo soggetto. I tre consiglieri intendono operare con lealtà e in collaborazione con la maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Mutalipassi. Viene specificato, inoltre, che la nascita del gruppo non comporta la rivendicazione di ulteriori ruoli di gestione o rappresentanza, ma punta a dare voce a istanze di cambiamento per valorizzare il ruolo di Agropoli nello scenario provinciale.

Il programma di rilancio in cinque punti

Alla base dell’iniziativa c’è un percorso politico fondato su cinque priorità programmatiche che il gruppo intende portare all’attenzione dell’amministrazione.

1. La questione ospedale e la sanità Il tema sanitario resta centrale. Il gruppo propone di superare i campanilismi puntando su un programma di sanità d’urgenza e prossimità. La proposta più rilevante è l’invito ufficiale al presidente Fico per tenere una seduta del Consiglio regionale direttamente nell’aula consiliare di Agropoli, dedicata alla riforma della sanità.

2. Sicurezza urbana e prevenzione Si richiede un potenziamento della videosorveglianza e una maggiore presenza della polizia municipale, specialmente nelle ore serali. Grande attenzione è rivolta anche alle scuole, con la proposta di campagne di educazione civica contro bullismo e vandalismo.

3. Rilancio del commercio Per il tessuto economico locale, “Agropoli oltre Agropoli” chiede l’approvazione definitiva di un Piano Commerciale che includa agevolazioni fiscali per le nuove aperture e le attività in crisi, oltre alla creazione della rete “Commercio Amico”.

4. Viabilità e infrastrutture Il gruppo sollecita un piano di manutenzione stradale che preveda la chiusura definitiva dei cantieri su arterie critiche come Via Risorgimento, Via Madonna del Carmine e Via Dante Alighieri. Spazio anche alla mobilità sostenibile con la progettazione di nuove piste ciclabili e percorsi pedonali.

5. Cultura e turismo L’ultimo punto riguarda la destagionalizzazione e la promozione, attraverso un calendario annuale di eventi e incentivi specifici per il turismo scolastico, sportivo e spirituale, valorizzando al contempo il patrimonio archeologico.

L’organizzazione del gruppo

A coordinare le attività e a rappresentare il percorso politico del nuovo gruppo è stato scelto l’avvocato Francesco Barone, che assume da subito il ruolo di portavoce di “Agropoli oltre Agropoli”.