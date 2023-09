Agropoli: mercoledì la posa della 1^ pietra per il nuovo parcheggio e il marciapiedi in via Selvi

Si terrà mercoledì 27 settembre alle ore 11,30 la posa della prima pietra dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in via “Padre Giacomo Selvi”, ad Agropoli.

L’area per il parcheggio

L’area individuata per la realizzazione del parcheggio a raso è situata in posizione strategica in quanto utile sia a servizio della ferrovia, sia della chiesa, sia del lungomare e delle relative spiagge. Dall’area sosta infatti sarà possibile accedere al lungomare, poco distante, attraverso un percorso pedonale esistente, mentre la stazione si trova a circa 400 metri di distanza.

Per la sicurezza dei pedoni è stata prevista la realizzazione di un marciapiede che dal parcheggio si snoda in direzione sud proprio verso lo scalo ferroviario, fino all’incrocio con via Frank Zappa e via Pasquale Voso, per una lunghezza totale di circa 200 metri lineari.

La riqualificazione passa attraverso la pavimentazione dell’area che verrà adibita a parcheggio, acquisita da RFI mediante stipula di atto di acquisizione, la sistemazione a verde, l’arredo urbano e la pubblica illuminazione. Entrando nello specifico sarà realizzato un parcheggio della capienza di 40 posti auto complessivi, interamente contornato dal verde.

Le dichiarazioni

«Ci apprestiamo a dare il via ad un’altra opera importante per una particolare zona della città. Il parcheggio “Selvi” andrà a servire sia i servizi limitrofi come scuola, chiesa e stazione ferroviaria ma anche il lungomare dove i posteggi non sono mai abbastanza, specie in alcuni periodi dell’anno. Nel contempo diamo maggiore sicurezza ai pedoni dotando l’area di un marciapiede» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.