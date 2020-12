AGROPOLI. Un parcheggio pubblico in via Padre Giacomo Selvi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha dato il via libera al progetto ed ha reperito le risorse necessarie alle opere. Nello specifico si procederà a realizzare un parcheggio in un’area compresa tra la strada e la ferrovia da acquisire al patrimonio tramite esproprio. Nello specifico si tratta di uno spazio di 2350 metri quadrati che permetterebbe di ottenere un centinaio di posti auto. Nella zona, inoltre, verrà realizzato anche un marciapiede che al momento manca.

L’intervento si rende necessario considerato che l’area è sempre più popolata; qui, inoltre, insistono una chiesa, l’oratorio, un supermercato ed è a poca distanza sia dalla stazione che dal Lungomare.

Costo delle opere 355mila euro; 35mila serviranno per gli espropri.