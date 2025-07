Agropoli, “L’Eco dell’Eroe”: quando un viaggio diventa crescita per sé e per la comunità, ecco il workshop creativo

Il 23 luglio 2025, presso il Centro Visite Trentova-Tresino di Agropoli, si terrà “L’Eco dell’Eroe”, un workshop creativo e partecipativo nato come momento di restituzione del progetto Erasmus+ OUT – Once Upon a Time, svoltosi ad Ommen, nei Paesi Bassi, dal 27 aprile al 5 maggio 2025 organizzato da Wake foundation.

Il progetto

A prendere parte a questo progetto internazionale sono stati giovani provenienti da Agropoli e da diversi comuni del Cilento, grazie al coinvolgimento diretto di Cilento Youth Union, organizzazione giovanile attiva sul territorio in ambito di mobilità giovanile a scopo educativo e sociale. Il tema centrale del progetto è stato “Il Viaggio dell’Eroe”, un percorso simbolico e trasformativo che ognuno di noi può compiere per scoprire sé stesso, superare i propri limiti e contribuire positivamente alla società in cui vive.

Durante la mobilità Erasmus+ in Olanda, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza intensa e profonda, fatta di confronto interculturale, crescita personale, laboratori creativi,di storytelling e momenti di forte condivisione. Da qui nasce la volontà di portare questa esperienza anche nella propria comunità locale, affinché il “viaggio” non si fermi al confine di un progetto, ma diventi seme di ispirazione, racconto e cambiamento collettivo.

L’obiettivo

“L’Eco dell’Eroe” rappresenta proprio questo: un ponte tra l’esperienza europea e il territorio, un’opportunità per riflettere insieme, ascoltare le testimonianze dei protagonisti, e attivare processi di consapevolezza e partecipazione attraverso il linguaggio universale delle emozioni, dei sogni e delle storie. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti: giovani, educatori, operatori giovanili, appassionati di storytelling e crescita personale. Sarà un invito a mettersi in gioco, ad ascoltare la voce dell’eroe che ciascuno custodisce dentro di sé, e a trasformare ogni esperienza in una possibilità concreta di evoluzione.

L’appuntamento al centro visite Trentova-Tresino il prossimo 23 luglio

Attraverso momenti esperienziali, esercizi creativi e spazi di dialogo, L’Eco dell’Eroe vuole risuonare nel cuore del Cilento, portando con sé l’energia positiva che l’Europa può generare quando i giovani sono protagonisti. L’incontro sarà anche un’occasione di convivialità e scambio informale, accompagnato da un rinfresco finale con pizza, nel meraviglioso scenario naturale dell’ Oasi naturalistica di Trentova. Un piccolo grande passo per ricordarci che ogni storia personale può diventare un bene comune.

La dichiarazione del coordinatore del forum dei giovani di Agropoli Alessandro Abbruzzese

“Crediamo profondamente che ogni giovane custodisca dentro di sé un potenziale straordinario, ma che spesso non abbia gli strumenti per riconoscerlo e farlo emergere. I progetti Erasmus+ rappresentano un’occasione unica per uscire dalla propria zona di comfort, confrontarsi con altre culture e imparare a guardarsi dentro con occhi nuovi. Attraverso CILENTUS – Officina Europa, i momenti di dissemination e follow-up — come L’Eco dell’Eroe — non sono semplici racconti di esperienze, ma veri e propri inviti a credere in sé stessi, ad attivarsi, a costruire con consapevolezza il proprio cammino di crescita personale.

Sono spazi in cui le storie vissute altrove diventano ispirazione concreta per chi resta, e in cui il cambiamento individuale si riflette positivamente sulla comunità. Tutti abbiamo un eroe dentro di noi. Ma a volte serve un viaggio per scoprirlo”