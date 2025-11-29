Agropoli, ladri acrobati in abitazione. Colpo in pieno giorno

Non si placa l‘allarme furti nel comprensorio cilentano. Piccoli e grandi centri sono presi di mira dai malviventi che non disdegnano di colpire anche in modo audace, agendo in pieno giorno o entrando nelle casa nel cuore della notte mentre i proprietari dormono.

Furto nei pressi del centro di Agropoli

L’ultimo episodio si è registrato ad Agropoli, a pochi passi dal centro cittadino, in via Serrapede. Sembrerebbe che i malviventi si siano introdotti in un’abitazione sita al secondo piano di uno stabile arrampicandosi sulle grondaie. Una volta dentro avrebbero sottratto oro e contanti per un valore di alcune migliaia di euro.

Il furto è avvenuto mentre i proprietari erano assenti, tra le ore 17.30 e le 18. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli che puntano ad individuare i responsabili.

Sul territorio, però, cresce la preoccupazione per la serie di episodi che si stanno registrando in città e nei centri limitrofi.