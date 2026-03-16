Agropoli: incontro pubblico sul Piano del Demanio Marittimo

Si è svolto nella mattinata di lunedì 16 marzo, presso la Sala Convegni del Palazzo Civico delle Arti di via Pisacane, l’incontro pubblico dedicato al PAD – Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo adottato dal Comune di Agropoli.

Un momento di confronto con la cittadinanza, le associazioni di categoria e gli operatori del settore balneare

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha rappresentato un momento di confronto con la cittadinanza, le associazioni di categoria e gli operatori del settore balneare, con l’obiettivo di illustrare le linee guida del piano e raccogliere osservazioni e proposte utili alla sua definizione.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il sindaco, l’assessore al Porto e Demanio Giuseppe Di Filippo, il responsabile del Settore Porto e Demanio marittimo, l’architetto Gaetano Cerminara, e il progettista del piano, l’architetto Fabio Grenga, che hanno illustrato i principali contenuti del PAD e le scelte di pianificazione previste per il litorale cittadino.

Diverse le osservazioni da parte dei partecipanti

Durante il confronto sono emersi diversi spunti e osservazioni da parte dei partecipanti, in particolare in merito alla gestione degli spazi demaniali, al rapporto tra aree in concessione e spiagge libere, ai servizi per cittadini e turisti e alla necessità di coniugare sviluppo turistico e tutela ambientale. Non sono mancati interventi da parte di operatori e rappresentanti di categoria che hanno posto l’attenzione sulle prospettive future del comparto balneare e sull’importanza di una pianificazione chiara e condivisa.

Al termine dell’incontro è stato annunciato che i contributi raccolti saranno sintetizzati in un documento che andrà a costituire parte integrante del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, proseguendo così il percorso partecipativo avviato dall’amministrazione comunale.