Agropoli: istituito il Museo Archeologico al Palazzo Civico delle Arti

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato la delibera che sancisce di fatto la nascita del Museo Archeologico di Agropoli, già Sezione archeologica ospitata presso il prestigioso Palazzo Civico delle Arti in via Pisacane.

Dopo decenni di impegno e di attività di recupero e conservazione di reperti archeologici provenienti dal territorio comunale, il Museo Archeologico si configura ora come un’istituzione museale moderna, stabile e qualificata, in grado di valorizzare il patrimonio archeologico cittadino nel rispetto delle più avanzate normative e principi internazionali, tra cui il Codice Etico ICOM.

L’iter per l’istituzione del Museo Archeologico di Agropoli

Il percorso che ha portato a questo importante risultato ha visto la collaborazione costante con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nonché la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico, coordinato da Fabio Astone, che garantisce un’alta qualità scientifica e una gestione trasparente e partecipativa dell’attività museale. Approvato contestualmente alla delibera anche lo statuto ufficiale del Museo Archeologico che disciplina l’organizzazione, i compiti, i fondi e le modalità di esposizione e fruizione delle opere, in conformità alle leggi vigenti, strumento utile per programmare le iniziative. Attualmente è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, altri giorni su prenotazione.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Si tratta di un passo decisivo nel percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico e culturale della nostra comunità. Il nostro Museo Archeologico rappresenta non solo un luogo di conservazione, ma anche uno spazio di crescita culturale, turistica ed educativa, che contribuirà a rafforzare l’identità storica e archeologica della città, favorendo un maggior coinvolgimento delle comunità locali e dei visitatori».

Il consigliere delegato alla Cultura, Francesco Crispino, aggiunge: «Questa amministrazione si impegna a sostenere ulteriormente lo sviluppo di questa importante istituzione culturale che sin dagli anni ’70 ha raccolto testimonianze archeologiche del territorio. La sua finalità è conservare, valorizzare e rendere accessibili i beni archeologici locali, promuovendo attività culturali, didattiche e di ricerca inserite nel sistema integrato del Palazzo Civico delle Arti, insieme allo Spazio Mare e alla Biblioteca Civica».