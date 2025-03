Agropoli: incendio in località Moio. Sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi ad Agropoli, in località Moio Alto. Le fiamme si sono sviluppate in prossimità di alcune abitazioni, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due autobotti e degli uomini della Protezione Civile.

I soccorsi

Ad alimentare il fuoco ci ha pensato il forte vento che da questa mattina soffiava in zona. Le fiamme, in pochi attimi, hanno distrutto la sterpaglia che, per fortuna, non era particolarmente fitta. Ciò ha evitato danni peggiori, considerato che nelle vicinanze erano presenti alcune abitazioni.

Le operazioni di spegnimento sono durate un paio d’ore.

L’incendio è divampato in una zona dove più volte si sono registrati roghi. Anche in questo caso, non è da escludere la mano dell’uomo: qualcuno potrebbe aver approfittato della giornata di forte vento per appiccare le fiamme