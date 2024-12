Agropoli: la nuova palazzina in via Taverne ospiterà il Comando Vigili Urbani e Protezione Civile

La nuova palazzina dei servizi, in corso di realizzazione, che sorgerà in Via Taverne ad Agropoli ospiterà il Comando Vigili Urbani e della Protezione Civile. L’Ente guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha avviato tutte le attività necessarie a programmare la predisposizione degli spazi interni al fine di consentire la dislocazione del Comando Vigili Urbani e della Protezione Civile, garantendo così una sistemazione adeguata alle singole necessità e soddisfacendo lo scopo sociale delle attività che al suo interno si svolgeranno.

La funzione della struttura

La funzione primaria della struttura è quella di ospitare una varietà di servizi a disposizione del cittadino garantendo, nell’ottica dell’accentramento, una più veloce e funzionale fruizione degli stessi, soddisfacendo lo scopo sociale alla base delle attività che si svolgeranno al suo interno.

L’intervento di “rigenerazione urbana” prevedeva la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici in via Taverne, al fine di consentire il miglioramento dei servizi sociali e culturali. I lavori dovranno essere completati entro il mese di marzo 2026.

Possibile nuova sede INPS e Agenzia delle entrate

Il Comune sta inoltre valutando la possibilità di dislocare, nella medesima palazzina, il servizio INPS e l’Agenzia delle Entrate, attualmente aventi sede, rispettivamente, in Via A. De Gasperi e in zona Moio, determinando in tal modo un risparmio economico notevole per le casse comunali sgravando, le stesse, dal pagamento degli attuali fitti.