Agropoli: prende forma la palazzina dei servizi in via Taverne

Dopo 6 mesi dalla posa della prima pietra avvenuta lo scorso 13 dicembre per la nuova Palazzina di servizi che sorgerà in via Taverne ad Agropoli, procedono i lavori da parte della ditta incaricata. L’intervento di “rigenerazione urbana” prevede la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici in via Taverne, al fine di consentire il miglioramento dei servizi sociali e culturali.

Il progetto, redatto dall’ufficio Lavori pubblici, prevede nello specifico, l’abbattimento e la ricostruzione, con relativo ampliamento, degli immobili comunali che sorgono tra via Taverne e viale Lombardia per la costruzione della nuova Palazzina di servizi. I lavori dovranno essere ultimati entro il mese di marzo 2026