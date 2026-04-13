Attualità

Agropoli, inaugurato il nido “Adele Di Gregorio”: educazione e sostenibilità

“La nuova struttura rappresenta un significativo potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia nel nostro territorio", ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi

Raffaella Giaccio

Si è tenuta lo scorso sabato 11 aprile in via del Piaggese, nella località Moio, la cerimonia di inaugurazione del nuovo micronido comunale, gestito direttamente dal Comune in collaborazione con la società Agropoli Cilento Servizi.

La nuova struttura

La struttura, realizzata grazie ai fondi del PNRR nell’ambito del potenziamento dei servizi per l’istruzione, si estende su un’area di circa 2.100 metri quadrati ed è stata progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale. Il nuovo edificio accoglie 48 bambini, già iscritti ai micronidi di “Santa Maria delle Grazie” e dell’oratorio “Giovanni Paolo II”.

Gli spazi sono stati pensati per garantire comfort e stimolo educativo: aule tematiche ispirate alle favole più amate, un’area mensa attrezzata e zone didattiche anche all’aperto, per favorire un apprendimento dinamico e a contatto con l’ambiente. Il micronido è stato intitolato ad Adele Di Gregorio, figura molto cara all’amministrazione e alla comunità locale, ricordata per l’impegno e la dedizione dimostrati durante la sua breve ma intensa vita professionale.

I commenti

“La nuova struttura rappresenta un significativo potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia nel nostro territorio. – ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi – Offriremo spazi progettati per il benessere, la sicurezza e lo sviluppo educativo fin dai primissimi mesi di vita. Con commozione abbiamo tagliato il nastro insieme alla famiglia di Adele Di Gregorio, una nostra dipendente che ci ha lasciati troppo presto, a lei abbiamo dedicato la nuova struttura scolastica”.

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