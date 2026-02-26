Agropoli: l’asilo comunale di Via del Piaggese sarà intitolato alla Dott.ssa Adele Di Gregorio, al via l’iter

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di intitolare l’Asilo Nido Comunale, sito in località Moio, via del Piaggese, alla memoria della Dott.ssa Adele Di Gregorio, ex dipendente comunale scomparsa prematuramente. La Giunta ha difatti approvato la proposta di deliberazione del Sindaco e dell’Assessore al Patrimonio Giuseppe De Filippo.

Chi era Adele Di Gregorio

La Dott.ssa Adele Di Gregorio, è stata dipendente del Comune di Agropoli presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici per l’Infanzia, persona di grande abnegazione al lavoro, generosità e profonda conoscenza delle politiche sociali, particolarmente apprezzata per l’impegno profuso a favore delle persone bisognose e della comunità tutta.

La sua dedizione alla crescita culturale della città è stata fondamentale per il successo del Settembre Culturale, a partire dalle prime edizioni.

Un omaggio alla sua memoria

L’intitolazione, che avverrà in occasione della nuova apertura dell’asilo nido in loc. Moio, rappresenta un riconoscimento per il suo “elevato valore umano e professionale dimostrato nel corso della sua attività al servizio della collettività”. La deliberazione della Giunta sarà ora trasmessa alla Prefettura di Salerno per la relativa autorizzazione del Prefetto.

