Agropoli: in fase di completamento i lavori per il nuovo asilo nido in loc. Moio

Sono in fase di completamento i lavori per l’apertura della nuova struttura comunale da adibire a Nido e Micronido, in località Moio di Agropoli, finanziato con Fondi PNRR. L’intervento ha una spesa di circa 950.000 euro di fondi PNRR nell’ambito del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Un nuovo servizio per la comunità

Il nuovo asilo di Via del Piaggese prevede una capienza per l’accoglienza di 48 utenti favorendo così un potenziamento del numero di iscritti al servizio asili nido. Nella struttura è previsto, inoltre, l’allestimento del locale cucina per la predisposizione dei pasti per i piccoli utenti con menù biologici a Km zero e la realizzazione di un orto didattico.

L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di potenziare il sistema educativo per la Prima Infanzia, specialmente la fascia d’età da 12 a 36 mesi, poiché non garantita dal sistema scolastico nazionale. “L’asilo nido, – spiegano da palazzo di città – quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità ricognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie”.

Come evidenziato nella delibera di giunta, risulta un’economia pari ad € 17.153,18 proveniente dalle risorse del FSC – Nidi e Micronidi 2025 assegnate al Comune di Agropoli (€ 283.720,58). Anche per l’anno 2026, è confermato il trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale Nidi e Micronidi, già inserito nel Bilancio pluriennale 2025-2027.

Asilo nido in loc. Moio, il progetto

I lavori sono iniziati il 9 febbraio dello scorso anno con la posa della prima pietra. Il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura su un’area di circa 2.100 metri quadrati che potrà ospitare fino a 48 bambini, distinti nelle fasce 3-10 mesi, 11-20 mesi e 21-36 mesi. Tale capienza è supportata da una superficie, disposta su un solo livello, di circa 460 metri quadrati. Gli spazi saranno suddivisi in 6 aule equamente divise per fasce di età.

E’ previsto uno spazio esterno di circa 1.500 mq ad uso esclusivo, con caratteristiche che ne consentano l’uso da parte dei bambini in piena autonomia e sicurezza, organizzato secondo una progettazione del verde in grado di creare percorsi educativi e garantire l’opportunità di organizzare attività all’aperto. Sarà un edificio green con basso fabbisogno energetico e uso di fonti rinnovabili, ampie vetrate con l’obiettivo di aumentare l’illuminazione e il soleggiamento delle aule, oltre che garantire adeguati standard di ventilazione naturale. Ci sarà la presenza di un impianto di climatizzazione a pompa di calore, di un impianto solare termico e di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. L’arredo esterno sarà realizzato esclusivamente con materiali naturali.