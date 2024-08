Un nuovo asilo nido ad Agropoli con fondi Pnrr

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha dato il via all’iter progettuale relativo ai lavori di “realizzazione di un asilo nido in Piazza Mediterraneo”, per un importo di € 864.000,00 di cui € 637.720,20 per lavori ed € 226.279,80 per somme a disposizione.

I fondi

L’Ente è risultato beneficiario di 864.000 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Il Comune aveva aderito all’avviso pubblico di cui al D.M. n. 79 del 30 aprile 2024, finanziato nell’ambito del PNRR, in particolare Missione 4 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

L’avviso indetto dal Ministero dell’Istruzione ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Si ampliano i servizi socio-educativi

La nuova struttura sorgerà nelle adiacenze dei locali che ospitano la scuola “Mozzillo”, in piazza Mediterraneo, andando così ad arricchire il ventaglio di servizi che riguardano la prima infanzia. «Presto – aveva dichiarato il primo cittadino Roberto Mutalipassi – la nostra città si arricchirà di un nuovo presidio utile ad ospitare bambini per la fascia 0-36 mesi».

Ottenuti i fondi è stata avviata la fase progettale che porterà all’esecuzione dei lavori e quindi all’attivazione del nuovo servizio.