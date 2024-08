Agropoli, in arrivo 36 nuove telecamere di videosorveglianza

Si è conclusa la procedura di affidamento per l’appalto dei lavori di installazione di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Agropoli. A partire dalla prossima settimana l’impresa aggiudicatrice procederà, secondo l’apposito progetto predisposto, alla messa in opera sul territorio comunale di 36 nuovi impianti di videosorveglianza.

Nuove telecamere ad Agropoli

Si tratta di 16 varchi di lettura targhe di accesso al territorio e di 20 telecamere di contesto per finalità di sicurezza e contrasto al degrado urbano. Le telecamere, una volta predisposte e messe in funzione saranno collegate alle centrali operative predisposte all’interno del Comando di Polizia Municipale, della Compagnia Carabinieri di Agropoli e del Commissariato di Polizia di Stato, una volta realizzato. Si andranno ad aggiungere alle 55 telecamere già esistenti e, una volta rese operative, saranno in totale 91 gli impianti attivi, di cui 20 del tipo Targa System.

Il progetto, ammesso a finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, ha lo scopo di sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Il costo dell’intero intervento è di 180.000 euro, di cui circa 31.000 euro a carico del Comune.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «Presto la nostra città sarà più sicura grazie ad ulteriori 36 telecamere che si aggiungeranno alle altre già esistenti. Una volta predisposte in diverse aree del territorio permetteranno un monitoraggio ancora più capillare dello stesso. Ringrazio il comandante della Polizia Locale Antonio Rinaldi per aver saputo cogliere questa importante opportunità».