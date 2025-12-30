Agropoli, il vescovo Calvosa incontra i sindaci: “La vostra è una missione”

Nella giornata di ieri, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ha ospitato un importante momento di dialogo e riflessione tra le istituzioni civili e religiose del territorio. L’incontro ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza di sindaci della Fornia agropolese, su invito del parroco don Roberto Guida. Gli amministratori si sono riuniti con il vescovo, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, per discutere del tema della pace e della responsabilità sociale.

Il ruolo dei sindaci tra missione e tutela dei fragili

Durante il colloquio, Monsignor Calvosa ha rivolto parole di profondo apprezzamento per l’operato dei primi cittadini, riconoscendo la complessità e il valore del compito che sono chiamati a svolgere quotidianamente. Il vescovo ha posto l’accento sulla necessità impellente di eliminare le ingiustizie sociali, esortando gli amministratori a dare priorità assoluta alle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ad anziani, bambini e a chiunque versi in condizioni di disagio.

Nel corso del suo intervento, ha definito il lavoro dei sindaci sul territorio come “una missione”, ribadendo l’importanza di una gestione oculata e umana della cosa pubblica. Ha inoltre offerto la sua piena disponibilità per consolidare una collaborazione che permetta alla società di agire in sinergia, auspicando che tale unione d’intenti possa generare risultati concreti per il benessere della cittadinanza e della comunità dei fedeli.

Un momento di condivisione istituzionale presso l’aula consiliare

Al termine della celebrazione eucaristica e del dibattito, l’evento si è spostato in un contesto più informale. Su proposta del sindaco Roberto Mutalipassi, i presenti si sono ritrovati presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” per un momento conviviale. L’occasione è servita per il tradizionale scambio di auguri.