Vallo della Lucania, il Vescovo Calvosa: “Continuiamo a pregare per la pace nel mondo”

“Bisogna continuare a pregare, perché ci sono tante guerre nel mondo, dove c’è tanta sofferenza e tanta violenza. Come cristiani dobbiamo sentirci parte di questa terra e di questa umanità"

A cura di Chiara Esposito

In un tempo ancora segnato da guerre, violenze e divisioni, la richiesta di pace torna al centro dell’attenzione della Chiesa. Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, ha rinnovato in questi giorni l’invito alla preghiera, sottolineando l’importanza di non smettere di chiedere con fede il dono della pace.

Appello alla pace

L’appello del presule giunge a pochi giorni dalla tradizionale Supplica alla Vergine del Rosario svoltasi a Pompei, un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di fedeli per invocare la pace universale attraverso la preghiera comunitaria. “Bisogna continuare a pregare, perché ci sono tante guerre nel mondo, dove c’è tanta sofferenza e tanta violenza. Come cristiani dobbiamo sentirci parte di questa terra e di questa umanità. E dobbiamo implorare il Signore e la Madonna il dono della pace per tutti”, ha dichiarato Mons. Calvosa.

Le parole del vescovo risuonano nel giorno dedicato alla Madonna del Rosario, un’occasione che la Chiesa invita a vivere come momento di riflessione e di unità spirituale di fronte alle ferite ancora aperte dei conflitti nel mondo.

TAG:
Condividi questo articolo
1 commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa