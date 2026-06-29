Agropoli, il maltempo frena la processione dei Santi Pietro e Paolo. Rivedi la diretta della Santa Messa

La pioggia e le condizioni meteo avverse hanno parzialmente modificato i tradizionali festeggiamenti in onore dei santi patroni di Agropoli, i santi Pietro e Paolo. Nella giornata di oggi, la comunità si è comunque riunita nella storica chiesa madre per la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa.

Nonostante il clima di profonda devozione che ha riempito le navate dell’edificio sacro, i fedeli hanno dovuto rinunciare a uno dei momenti più attesi e suggestivi della giornata. Al termine della messa, infatti, le statue dei due apostoli sono state portate sul sagrato della chiesa solo per un breve saluto simbolico ai presenti rimasti all’esterno.

A causa del maltempo, gli organizzatori e le autorità religiose hanno deciso di annullare il corteo religioso per tutelare la sicurezza dei partecipanti e l’integrità delle opere. La storica processione per le vie della città è stata quindi ufficialmente rinviata a sabato prossimo, quando la cittadinanza spera di poter finalmente accompagnare i propri patroni sotto un cielo più clemente. La Santa messa è stata trasmessa in diretta da InfoCilento sul canale 79 del digitale terrestre ed è possibile rivederla integralmente.