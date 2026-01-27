Agropoli, Di Filippo: «Così gestiamo la posidonia»

500 mila euro dalla regione Campania. La giunta comunale di Agropoli ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse per la gestione della posidonia attraverso un atto di indirizzo diretto agli uffici, finalizzato a garantire interventi alla Marina e al Lido Azzurro.

Gli interventi in programma

«Per la Marina abbiamo stanziato 300mila euro per la gestione della Posidonia, da utilizzare o per un progetto sperimentale di riuso della posidonia stesso sulla spiaggia o, in subordine, di rimmetterla in mare come in passato», ha spiegato l’assessore al porto e demanio Giuseppe Di Filippo.

Per il Lido Azzurro si procederà nuovamente alla reimmissione in mare, «ma – precisa l’assessore – bisognerà gestire bene i tempi perché entro giugno vogliamo garantire la balneazione in zona»

«Sempre nell’atto deliberativo – prosegue – abbiamo stanziato 30mila euro all’Università Federico II – dipartimento di Biologia, perché sta studiando da anni il problema della posidonia e ci ha proposto delle soluzioni che vorremmo provare in forma sperimentale».

Il comune di Agropoli ha destinato anche 170mila euro per la manutenzione generale del litorale; risorse che serviranno per il prossimo triennio.