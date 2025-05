Agropoli, confiscato un veicolo. Daspo per due soggetti

Nel corso di attività istituzionali di controllo, segnatamente di polizia stradale, personale della Polizia Municipale di Agropoli diretti dal Maggiore Antonio Rinaldi, nel pomeriggio di oggi ha eseguito la confisca di un veicolo risultato privo della copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro.

I dettagli dell’operazione

A bordo viaggiavano tre cittadini di nazionalità rumena, due dei quali con precedenti penali specifici per furto in abitazioni. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, agli stessi è stato comminato il daspo urbano – ordine di allontanamento dal territorio del Comune di Agropoli in relazione a quanto disposto dal DL. 14/ 2017 e successive modifiche e integrazioni nonché dal vigente regolamento comunale di polizia urbana. L’attività degli agenti della Polizia Municipale si è protratta fino all’accertamento dell’avvenuta partenza dalla stazione ferroviaria di Agropoli. Continua serrata l’attività di controllo e prevenzione del territorio da parte della Polizia Locale con l’importante ausilio di presidi tecnologici installati sull’intero territorio comunale.

«Esprimo un plauso nei confronti degli agenti della Polizia Locale che grazie alle telecamere di videosorveglianza installate sul territorio comunale sono riusciti ad intercettare un’auto già sottoposta a sequestro i cui occupanti rilevatisi per due terzi già noti alle forze dell’ordine per furto sono stati raggiunti da daspo. Un’importante azione a tutela della sicurezza di tutti» ha dichiarato il sindaco Roberto Mutalipassi.