Agropoli, Cineteatro De Filippo: bilancio positivo per la stagione teatrale 2025. Ecco le novità per il 2026

Il Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli ha annunciato le novità per il 2026 durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina nel Foyer del teatro. In una atmosfera molto dinamica, data anche dalla partecipazione alla conferenza del sindaco e del prefetto di un gruppo proveniente dal Camerun e la presenza dei tanti allievi degli istituti scolastici della città per attività formative, il sindaco Mutalipassi, dopo i saluti istituzionali, ha confermato l’importanza di un presidio culturale ormai consolidato negli anni sul territorio comunale.

Punto di riferimento per la promozione culturale

Il funzionario responsabile, il Dott. Giuseppe Capozzolo, ha presentato i principali obiettivi programmatici di una struttura che si articola sulle molteplici attività di fruizione culturale. Ad intervenire alla conferenza stampa il direttore artistico del Cineteatro di Agropoli, Pierluigi Iorio, che ha inteso offrire una chiave di lettura focalizzata sulla utilità sociale di un presidio di cultura ormai a disposizione della comunità: “La mappa emotiva della comunità agropolese si riconosce sempre più in questo sito e noi proviamo costantemente ad elevare l’offerta culturale e a migliorare lo stato sociale e culturale dell’intero comprensorio”.

Attilio Rossi, titolare Mekanè e responsabile della gestione ha sottolineato, tra le novità, l’acquisto di un nuovo proiettore Laser con risparmio energetico e la creazione di una Piccola accademia del cinema, che prevede una serie di attività collegate a un concorso internazionale.

Il Cineteatro è anche un luogo aperto alla città, disponibile per la comunità da fruire dalle 7 del mattino fino a tarda sera, non solo per attività strettamente cine-teatrali, ma anche per serate di presentazione di libri e altri eventi o ‘abitudini” culturali e sociali. “Il nostro obiettivo è quello di attrarre un pubblico più giovane e diversificato e aumentare la partecipazione della comunità locale alle attività culturali”, ha aggiunto Iorio.

Ultimo baluardo della socialità

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto il 100mo spettacolo teatrale, con 60 ‘aperture di sipario’, un risultato da considerare in un contesto di provincia come quello della città di Agropoli”. Il Cineteatro “Eduardo De Filippo” è davvero ‘l’ultimo baluardo della socialità’ ad Agropoli e non solo, grazie alla sua consolidata attività di diffusione di servizi cinematografici e culturali.