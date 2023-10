Agropoli, chiesti altri 60mila euro per gli eventi estivi. Pesce chiede chiarimenti

Una richiesta di rimpinguare il capitolo di bilancio per gli eventi estivi sta suscitando polemiche ad Agropoli. A sollevare il caso il consigliere Raffaele Pesce che contesta la nota inviata dall’assessore Roberto Apicella agli uffici. La stessa è motivata dalla «Necessità di far fronte alle spese necessarie allorganizzazione degli eventi estivi in programma il mese di agosto». Somma richiesta 60mila euro.

Le contestazioni di Raffaele Pesce

Per Pesce non sarebbero stati rispettati i principi contabili e di buona amministrazione.

In un documento inviato al Segretario comunale, al funzionario responsabile della ragioneria, al funzionario del settore turismo, il consigliere del gruppo Liberti e Forti chiede di fornire l’intera documentazione con la quale l’assessore al turismo, soltanto in data 9 agosto 2023, chiedeva di «rimpinguare il capitolo 1275 della somma complessiva di euro 60,000 senza fornire nessun’altra indicazione». Pesce chiede si relazioni sul caso.

Gli eventi estivi

Gli eventi promossi ad Agropoli durante la stagione estiva non hanno mancato di creare perplessità e polemiche perché giudicata da taluni inadeguata. Ecco perché l’ulteriore richiesta di risorse sta facendo discutere.