Agropoli: ecco il programma degli eventi estivi

Pronto il programma degli eventi dell’estate 2023 ad Agropoli, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Diverse le location che ospiteranno manifestazioni ed eventi, alcuni dei quali rappresentano assolute novità. Un programma variegato che contiene cinque denominazioni legate alle location di svolgimento. “Vivi la Fornace”, “Vivi il Borgo”, “Vivi il Faro”, “Vivi Il Centro Visite Trentova – Tresino”, “Vivi la Città”. Ognuna contiene proposte diverse, per tutti i gusti.

Gli eventi

Un elenco di appuntamenti, che sono frutto di un lavoro di coordinamento tra ente ed associazioni del territorio, tante delle quali hanno riscoperto la voglia di organizzare eventi nella propria città.

Ma andiamo nel dettaglio: il faro del centro storico diverrà location di nicchia per serate jazz (19 e 26 luglio; 16 e 30 agosto); la Fornace, da fabbrica di mattoni diventa luogo preferito per manifestazioni teatrali e musicali; c’è la riscoperta di alcune manifestazioni legate a festività religiose che erano andate perdute; ritorna “Il falò” di ferragosto (14 agosto); prevista la tappa di Miss Italia (27 luglio).

Il divertimento si triplica per quanto riguarda le Notti blu, che passano da due a tre: oltre alle due location tradizionali, ossia centro e lungomare, si aggiungerà la terza, che si terrà a Moio (5 agosto, 19 agosto e 8 settembre). Spazio anche alle rievocazioni storiche con “Il duca d’Aragona in visita al Castello di Agropoli”, giunto alla seconda edizione (18 agosto). Un tuffo nel passato tra abiti d’epoca e scene d’altri templi.

E poi ancora: il festival Spaziale, alla terza edizione, che viene proposto per la prima volta ad Agropoli. Si terrà presso l’area spettacoli del Centro Visite Trentova – Trentova (28 e 29 luglio); il festival degli Artisti di strada al borgo (9 agosto); Ciccio Merolla (2 agosto); Rocco Papaleo con il suo Divertissement (23 agosto). In occasione dell’80esimo anniversario dell’Operazione Avalanche, presso la Fornace si terrà la mostra “Schegge di memoria”, inserita nel programma del Comitato Avalanche, costituito dalla Provincia di Salerno. Dulcis in fundo, si rinnova l’appuntamento con il Settembre Culturale, giunto quest’anno alla 16esima edizione (1-30 settembre). L’evento letterario, ideato dal consigliere con delega alla Cultura, Francesco Crispino, che di anno in anno riceve sempre maggiore apprezzamento ed interesse.

I commenti

«Abbiamo approntato un programma variegato – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – che cerca di accontentare la più ampia platea possibile, giovani e meno giovani. Si è cercato di coinvolgere un po’ tutto il territorio, puntando a cose già collaudate e anche a novità, come la suggestiva location del faro che, per la prima volta, si apre al pubblico e diventa contenitore di eventi musicali. Portiamo avanti, come di consueto, il connubio tra ente ed associazioni per cercare di regalare emozioni, quali sintesi dell’impegno e della passione di tutti».

«Sono contento di quanto andiamo a proporre – dichiara l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella – frutto di un lavoro di coinvolgimento di tante realtà locali. Sono proposte che ben si sposano con quelle operate dai Comuni limitrofi. Da tempo infatti, riteniamo non si debba più pensare come singolo Comune, ma come territorio, in modo che il turista che arriva in Cilento possa avere un’ampia scelta e proiettarsi verso quella che ritiene più confacente ai propri gusti. Seguendo questo discorso, il Cilento si candida ad essere una meta importante, se non proprio riferimento per quanto riguarda l’intrattenimento per tutte le età. Il programma è soggetto ad aggiornamenti ed aggiunte, tra le quali anche eventi per bambini e ragazzi. Non c’è che da augurare buona estate a tutti».

Il cartellone

Ecco il cartellone degli eventi suddiviso per location:

VIVI LA FORNACE

10 Luglio​

MA CHE BUGIARDO​

A cura di: S.T. Ennio Balbo

11 Luglio​

LA DOMANDA DI

MATRIMONIO/​

IL PROFESSORE DI

PIANOFORTE/LUMIE’ DI

SICILIA​

A cura di: S.T. Ennio Balbo​

Ore 21.00

12 Luglio​

COME RIDEVA LA NAPOLI

DELLA BELLE EPOQUE​

A cura di: Gaetano Stella​

Ore 21.00

25 Luglio​

BLUE STUFF

A cura di ass. Mati

VIVI IL BORGO

​

16 Luglio

ANTONIO VORIA – PIANO E

VOCE

A cura di Commercianti del

borgo

Piazza Mad. di Costantinopoli

Ore 19.00

22 Luglio

IL VIAGGIO DELLA DIETA

MEDITERRANEA (Progetto

BO.DI. MED. Unione Paestum

Alto Cilento)

(Partenza da Belvedere

Bachelet)

Ore 18.30

2 Agosto

MARCO SENTIERI E CICCIO

MEROLLA​

A cura di: Ass. Mati​

Ore 21.30​

Sotto le mura del Castello

VIVI IL FARO​

19 Luglio​

Agropoli in Jazz – Parte I​

Francesca Simonis duo​

A cura di: Nuovi territori sonori​

Ore 18.30

26 Luglio​

Agropoli in Jazz – Parte II​

Cyranò Vatel & Gualtiero

Lamagna ​

A cura di: Nuovi territori sonori​

Ore 18.30

16 Agosto​

Agropoli in Jazz – Parte III​

Sella_Mandia Jazz duo​

A cura di: Nuovi territori sonori

Ore 18.30

30 Agosto​

Agropoli in Jazz – Parte IV​

Monk Tribute Quintet​

A cura di: Nuovi territori sonori

Ore 21.00

22 Agosto

MUORI AMORE MIO

A cura di Enrico Giuliano e

Giovanna Chirico

Ore 21.00

9-30 Settembre

SCHEGGE DI MEMORIA –

mostra

(80 anni Operazione

Avalanche)

A cura di Comitato Avalanche​

8 Agosto​

MUSICA DA RIPOSTIGLIO IN

CONCERTO​

A cura di: Ass. Mati

Ore 21.30​

Sotto le mura del Castello

9 Agosto​

ARTISTI DI STRADA AL

BORGO​

II Edizione​

A cura di: Ass. E’ arrivato Godot​

Ore 21.00​

Spettacolo itinerante

17 Agosto​

LA GRANDE BANDA DEL

CILENTO​

Spettacolo musicale​

Ore 21.00​

Fuori le mura del Castello

18 Agosto​

IL DUCA D’ARAGONA IN

VISITA AL CASTELLO DI

AGROPOLI​

Rievocazione storica​

Ore 20.30: Partenza corteo da

P.zza della Repubblica​

Ore 22.00: Spettacolo al

Castello

20 Agosto

Ore 18.30

NAOMI BERRIL, CONCERTO

ALL’ALBA​

A cura di: Cilentart Fest

Ore 6.00

Piazzetta Mad. Di

Costantinopoli

27 Agosto​

MUSIKE’ – GIOVANILE DI

CREMONA

Ore 21.00​

Fuori le mura del Castello

VIVI IL CENTRO VISITE

28/29 Luglio​

SPAZIALE​

A cura di: Associazione

Altrospazio​

Ore 21.00

10 Agosto​

LA NOTTE DI SAN LORENZO​

II Edizione​

Ore 21.00

20 Agosto

ANTONIO REZZA – PITECUS​

Ore 21.00

23 Agosto​

ROCCO PAPALEO​

VIVI LA CITTA’

8/9 Luglio​

LUNGOMARE DA VIVERE​

A cura di: Ass. Commercianti

San Marco – Via Risorgimento

10-22 luglio

AGROPOLI DANZA FESTIVAL

A cura di Wade Dance e ExOrto

Danza

13 Luglio​

STAZIONE SOTTO LE STELLE​

Musica, Balli e Mercatini sotto

le stelle​

A cura di: Associazione

Commercianti Via D. Alighieri​

Ore 20.00

Divertissement

A cura di Cilentart Fest

Ore 21.00​

24/26 Agosto​

I GIORNI DELL’AFFAMATO​

A partire dalle ore 20.00

14/15/16 Luglio​

INTERNATIONAL STREET

FOOD

Via Pertini (Area mercatale)

15 Luglio

SPETTACOLO ITINERANTE

P.ZZA MADONNA DEL

CARMINE​

Ore 21.00

15/23 Luglio​

AGROPOLI BEACH SOCCER​

Viale Lungotestene​

A cura di: Agropoli Eventi

16 Luglio​

DA NORD A SUD DEL MONDO​

Loc. Madonna del Carmine​

ore 21.00

21/22/23 Luglio​

A FESTA R’ALICI

A cura di Ass. La Fornace​

Porto Turistico

Ore 20.00

27 Luglio​

MISS ITALIA​

Piazza V. Veneto​

Ore 21.00

28/29/30 Luglio​

FESTA DELL’ANTICA

TREBBIATURA​

Contrada Frascinelle​

Ore 21.00

5 Agosto​

NOTTE BLU IN THE CITY​

Agropoli Centro​

Ore 21.00

6 Agosto​

STELLA DEL SUD​

Piazzale Madonna della Pace ​

Ore 21.00

12 Agosto​

CRISTITA D’AVENA LIVE

A SEGUIRE DJ SET​

Piazza V. Veneto​

A cura di: Ass. Madonna del

Pozzo​

Ore 21.00

14 Agosto

IL FALO’​

A cura di: Sabato Band​

Nei pressi del Lido Venere​

Ore 21.00​

19 Agosto

NOTTE BLU IN SUBURBS​

Rione Moio​

Ore 21.00

21 Agosto

LUNGOMARE ROSA

Lungomare San Marco

Ore 21.00

23 AGOSTO

PIERGIORGIO MILANO

VaGUE

Spiaggia della Marina

Ore 19.00

A cura di Cilentart Fest

1-30 Settembre

SETTEMBRE CULTURALE

16esima edizione

8 settembre​

NOTTE BLU ON THE BEACH​

Lungomare San Marco – Via

Risorgimento​

Ore 21.00